ÖTB TV Braunau wieder sehr erfolgreich unterwegs

09.05.2017, 12:06 Uhr

Bei den OÖ. ÖTB Turn 10 Landesmeisterschaften am 6. Mai in Perg erreichten Julia Offenhuber AK 10, Jonas Pichler AK 10 und Felix Sperl Ak15 den 1. Rang und wurden somit Landesmeister in ihren Klassen.In der AK 15 erreichten Mario Offenhuber Rang 3 und Timo Göbhart Rang 4. Patricia Prodan AK 10 Rang 5 und Carina Kirchmaier Rang 17.Louise Frixeder hatte leider Pech und landete auf Platz 31.Jakob Lindlbauer startete am 7. Mai in Perg bei den OÖ. Kunstturnmeisterschaften in der Klasse Elite und wurde Landesmeister.