Paracycler radeln auch durch Lengau

04.05.2017, 11:57 Uhr

LENGAU. Die Etappenorte der Paracycling-Tour stehen fest. Am 25. Mai starten die Radler mit Einzelfahrten in Attnang. Erstmals wird auch in Salzburg gefahren. Nach Eugendorf am 26. Mai geht's am Folgetag weiter zum Rundstreckenrennen nach Lengau. Zu bewältigen ist am Samstag, 27. Mai, also ein 3,91 Kilometer langer Rundkurs. Der Startschuss ertönt um 11.30 Uhr. Das Rennen geht über eine Distanz von 90 Minuten und einer Runde. Den Abschluss bildet das Rennen am 28. Mai in Schwanenstadt.

Zur Sache:

Es werden die weltbesten Fahrer um den Runfahrtsieg kämpfen. Lokalmatador Walter Ablinger, Silbermedaillengewinner von Rio wird bei seinem Heimrennen alles daran setzen, um sienen Vorjahreserfolg zu wiederholen. Insgesamt werden die Gewinner von 14 Rennklassen ermittelt. "Es werden spannende Rennen und Topleistungen geboten", verspricht Organisator Dietmar Ematinger.Die internationale oberösterreichische Paracycling-Tour ist die größte Radsportveranstaltung Österreichs für Menschen mit Beeinträchtigung. Der Bewerb zählt auch zum European Handbike-Circuit, es werden also UCI-Weltcuppunkte vergeben.