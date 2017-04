Ranshofner Gewichtheber verteidigen Platz 3 in der Bundesliga

23.04.2017, 08:21 Uhr

Dank der bisher erbrachten starken Leistungen der Ranshofner Gewichtheber verteidigen diese aktuell den dritten Tabellenrang.In der gestrigen dritten Runde gegen den Titelanwärter aus Niederösterreich (WKG HSV Langenlebarn/FAC Gitti City 1) zeigten die Innviertler eine starke Leistung und scheiterten nur knapp an einer neuen Mannschaftsbestleistung.

Die Mannschaft ging mit Thomas Sauerlachner, Thomas Koller, Jürgen Grubmüller, Florian Reisecker und Patrick Dürnberger an den Start.Aus Ranshofner Sicht eröffneten Thomas Sauerlachner (100 kg Reißen /120 kg Stoßen) und Jürgen Grubmüller (103 kg Reißen /137 kg Stoßen ) den Wettkampf.Thomas Koller legte mit (116 kg Reißen/ 126 kg Stoßen) nach.Florian Reisecker gelangen (125 kg Reißen/ 155 kg Stoßen).Tagesbester der Innviertler war mit neuen Bestleistungen (133 kg Reißen/ 170 kg Stoßen Patrick Dürnberger.Mit 1552,67 Punkte musste sich die Jungs mit einem 0:3 geschlagen gebenDie nächste Runde findet am 20. Mai um 18.00 in Ranshofen gegen Bruck/Mur statt.