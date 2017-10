„Stars von morgen“ in Geretsberg

16.10.2017, 19:40 Uhr

Am Sonntag, den 8. Oktober 2017, fand auf der Sportanlage der Union Geretsberg ein U10 Fußballturnier der ganz besonderen Klasse statt. In Kooperation mit der Fußballschule Tecnofutbol Austria wurden die Top Teams wie 1860 München, Red Bull Salzburg, Tecnofutbol Austria, 1.FC Schweinfurt, Lask Linz neben den Veranstalter Spg Geretsberg/Ostermiething sowie der FC Braunau geladen. Die zahlreichen Zuseher durften spannende Spiele sehen. Am Ende setzen sich die jungen Löwen aus München vor Red Bull Salzburg und Tecnofutbol Austria durch.Die Platzierung der „Stars von morgen“ in der Übersicht:1. TSV 1860 München2. FC Red bull Salzburg3. Tecnofutbol Austria4. Lask Linz5. 1. FC Schweinfurt6. Spg Geretsberg7. FC BraunauDie Union Geretsberg bedankt sich bei der Fußballschule Tecnofutbol Austria sowie bei allen SpielerInnen und TrainerInnen für die Teilnahme!