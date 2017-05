Start in die Laufsaison perfekt gemeistert

05.05.2017, 15:22 Uhr



Weitere Stockerlplätze:

LENGAU. Es konnten beim Grawe Oichental Straßenlauf mehrere Stockerlplätze vom SV Lengau gefeiert werden. So schaffte es Margit Eidenhammer auf Platz zwei (über 5 km). In der Kategorie über zehn Kilometer konnte Georg Neubauer den zweiten Platz und Alfred Schwarz den dritten Platz schnappen.Der Youngsar des SV Lengau, Stefano Giglmayr startete gleich in zwei Bewerben. Beim Schülerlauf erreichte er den zweiten Platz und im fünf Kilometer Straßenlauf wurde er Dritter. Weiter ging es am 29. April beim Stadtlauf Mattighofen. Stefano ging auch dort bei zwei Bewerben an den Start und stand wieder zweimal am Stockerl. Platz eins erreichte er über 3300 Meter und Platz drei über 1110 Meter.Vorjahressieger Josef Mair musste sich nur dem Lokalmatador Gerold Grubmüller geschlagen geben und wurde Gesamtzweiter. In der AK erreichte er damit sogar den ersten Platz.über 3300 m: Daniela Lugstein Rang 3über 10.000 m: Margit Eidenhammer und Alfred Schwarz Rang 3 AKBei schönstem Wetter starteten die Läufer am 1. Mai beim Irrseelauf. Auch da können sich die Ergebnisse sehen lassen:Maria Pichlmaier 1., Erika Scharl und Margit Eidenhammer 2.