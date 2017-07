Stockschützen steigen in Staatsliga auf

21.07.2017, 16:22 Uhr

Das Viertelfinale gegen den ESV Wörgl wurde auf der Heimanlage 6:2 gewonnen. Das Halbfinale und Finale fand am 16. Juli in Wang (Niederösterreich) statt. Das Halbfinale gegen ESV Gebol Krottendorf / ST konnte nach Startproblemen 32 : 20 gewonnen werden, worauf das Finale gegen die Hausherren vom ESV Union Wang folgte. Dieses wurde wieder in gewohnter Manier mit einem 6:2 Sieg gewonnen, somit konnte der Bundesliga 1 Meistertitel mit nach Hause genommen werden.