Villa Vitalis neuer Sponsor für Lucas Auer

27.04.2018, 14:01 Uhr

Die Villa Vitalis wird von Doktor Günther Beck, früher selbst erfolgreicher Biathlet und auch bekannt als ORF-Co-Kommentator, geleitet. In Aspach betreut er zahlreiche Top-Sportler, aber auch internationale Spitzenkräfte aus Politik und Wirtschaft.Dabei stehen medizinische Fachkompetenz in den Bereichen der ganzheitsmedizinischen Diagnostik und Therapie sowie Sport-Regulations- und Ernährungsmedizin, im Vordergrund. Für einen Motorsportler auf höchstem Niveau kommt es darauf an, in Bruchteilen von Sekunden die richtigen Entscheidungen zu treffen und voll fokussiert 100 Prozent der eigenen Leistungsfähigkeit unter höchsten Anforderungen abrufen zu können.Genau darin liegt die Stärke der Villa Vitalis: Störfaktoren und Defizite auf verschiedensten Ebenen zu erkennen und gemeinsam nachhaltige Lösungen zu erarbeiten, um sich im entscheidenden Moment von der Konkurrenz abzusetzen.Günther Beck: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Luggi. Schon nach den ersten Sitzungen war mir klar, dass er einer der professionellsten Sportler ist, mit denen ich je gearbeitet habe. Das macht unser Engagement natürlich noch interessanter.“Ähnlich sieht es Lucas Auer: „Die Chemie hat von Beginn an gestimmt. Und von den Möglichkeiten her ist Villa Vitalis optimal für mich. Da ist einfach alles vorhanden. Von der Sportmedizin über Regeneration bis hin zum mentalen Bereich.“Fotos: Villa Vitalis