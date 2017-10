Voltigierverein Braunau-Weng startet erfolgreich in die Herbstturniere

02.10.2017, 12:44 Uhr

Bei strahlendem Herbstwetter fand vergangenen Samstag das Voltigiertreffen in Grieskirchen statt.

Der Voltigierverein Braunau-Weng war mit 6 Voltis am Start und darf sich über 2 Siege und weitere Spitzenplatzierungen freuen!



Im Einzelbewerb der Klasse A konnte sich der kleine Verein behaupten und gewann mit jeweils großem Vorsprung beide Abteilungen durch Johanna Troup und Annika Riesinger. Katja Riesinger turnte sich ebenfalls auf's Podest und wurde 3te (Abteilung Jahrgang 2004 und älter). Alle 3 dürfen sich außerdem noch über eine Aufstiegsnote in den nächst höheren Bewerb der Klasse L freuen!Auch die Leistungen der Nachwuchsvoltis können sich sehen lassen, Emelie Pichlmeier strahlte als 3te vom Podest und Franziska Kammerer beendet das Turnier auf Platz 6.Kim Kobler musste sich in ihrer ersten Turniersaison bereits einer höheren Herausforderung stellen und im Bewerb Nachwuchs plus antreten, wobei sie sich mit ihren erst 8 Jahren unter weitaus Älteren (bis Jahrgang 2002) behaupten musste und mit toller Leistung Rang 5 belegte!Der Dank gilt dem Veranstalter URC St. Georgen Grieskirchen, die uns mit ihrem Pferd Joker unterstützten!