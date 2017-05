Wenn die Wenger zum Wandern laden ...

02.05.2017, 09:21 Uhr

.... dann schnüren hunderte Wanderer ihre Stiefel - und auf gehts.

Am Wochenende vom 29. und 30. April hieß es wieder "reinschlüpfen" in die Wanderschuhe und aktiv werden. Heuer fand das beliebte Wander- und Radfest bereits zum 41. Mal statt. Veranstalter ist der Wanderverein Weng, in Kooperation mit der BezirksRundschau Braunau.Start und Ziel war das Gasthaus Lengauer in Weng. Für die Besucher standen vier Strecken zur Auswahl: Eine Wander- und Walkingstrecke mit 10 und 17 Kilometern, eine Radstrecke mit 27 Kilometern entlang des Moosbachtales. "Die Radstrecke führte heuer erstmals über Treubach, Radlham, Waasen, Moosbach, Bäckenberg, Winden, Matzelsberg zurück nach Weng", sagt der Obmann des Wandervereins, Ludwig Dachgruber. Außerdem gab es eine Fünf-Kilometer-Strecke mit angeschlossener Kinderrätselwanderung.