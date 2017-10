AMAG: Tatkräftige Unterstützung für promente

19.10.2017, 16:54 Uhr



Anschaffung eines Elektrostaplers

Aktuell werden dort 18 Klienten betreut, sie erhalten ein stundenweises Beschäftigungsangebot, das Sortier-, Verpackungs- und einfache Lagerarbeiten umfasst. Das bisher zum Einsatz kommende, privat geliehene (manuelle) Hubgerät stand aufgrund der Pensionierung eines Mitarbeiters nicht mehr zur Verfügung. Um das Ab- und Aufladen von Kartons auch weiterhin garantieren zu können, übernimmt nun die AMAG die Anschaffung eines neuen, effizienteren Elektrostaplers.

„Als Leitbetrieb in der Region tragen wir nicht nur Verantwortung für unsere Mitarbeiter, sondern auch für die Menschen in der Region. Wir freuen uns, mit der Elektroameise einen Beitrag zu einem angenehmen Arbeitsumfeld zu leisten“, so Leopold Pöcksteiner, Leiter Strategie, Kommunikation und Marketing.