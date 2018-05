AMAG verlängert Liefervertrag mit Boeing

04.05.2018, 09:57 Uhr

AMAG-Aluminium wird in allen Boeing-Verkehrsflugzeugen eingesetzt

RANSHOFEN. AMAG hat den mehrjährigen Vertrag mit Boeing Commercial Airplanes für die Lieferung von Aluminium-Walzprodukten verlängert. Die AMAG-Produkte werden zur Fertigung des Rumpfes und der Flügel in allen aktuellen Boeing-Verkehrsflugzeugen eingesetzt. Der neue Vertrag weite die langjährige Zusammenarbeit zwischen AMAG und Boeing aus und würde die Position der AMAG als qualifizierten Lieferanten für die Luftfahrtindustrie stärken, heißt es in einer Presseaussendung des Unternehmens.Mit dem neuen Warm- und Kaltwalzwerk sowie der Gießerei in Ranshofen hat der Aluminiumkonzern das Produktportfolio und die Produktionskapazitäten ausgeweitet, um am prognostizierten Wachstum der Luftfahrtindustrie teilzuhaben.