Baustellensaison 2017 im Bezirk Braunau

03.05.2017, 16:07 Uhr

Überblick über die Straßenneubau- und Straßenerhaltungsmaßnahmen

LINZ, BEZIRK. Die wichtigsten Vorhaben in der Baustellensaison 2017 stellte Landesrat Günther Steinkellner am 3. Mai gemeinsam mit Christian Dick, Leiter der Abteilung Straßenneubau und -erhaltung beim Land OÖ, in einer Pressekonferenz in Linz vor.Für Maßnahmen an Straßen-, Brücken- und Tunnelbauten in OÖ stehen im Jahr 2017 finanzielle Mittel in der Höhe von insgesamt 130 Millionen Euro zur Verfügung. davon entfallen auf die Erhaltung 74 Millionen und auf den Neubau 56 Millionen Euro.

Die Projekte im Detail:

Mit einer Bauloslänge von rund 3,3 Kilometern inklusive sieben Brückenbauwerken ist der erste Bauabschnitt, die Umfahrung von Munderfing, die längste Bauetappe der drei Abschnitte. Zur Schüttung des Straßendamms wird Aushubmaterial, welches bei der Vergrößerung des Rückhaltebeckens in Teichstätt anfällt, verwendet. In Munderfing-Nord wird die neue Straße mit einem Provisorium an die bestehende B147 angeschlossen und somit für sich bereits verkehrswirksam, bis der nächste Teilabschnitt "Munderfing-Stallhofen" realisiert werden kann. Mit der Verkehrsfreigabe der Umfahrung von Munderfing bzw. dem ersten Bauabschnitt ist laut Landesrat Steinkellner noch im Jahr 2017 zu rechnen.Mit dem Bau der ersten Etappe der Umfahrung Mattighofen-Munderfing kann bereits 80 Prozent des Verkehrsaufkommens vom Ortszentrum Munderfing auf die neue Trasse verlegt werden. Die Gesamtkosten für den ersten Abschnitt belaufen sich auf rund 15 Millionen Euro. Behinderungen für den Verkehr soll es voraussichtlich keine geben.Die B156 ist derzeit durch einen nicht ausreichend leistungsfähigen Knoten an die B148 angebunden. Das Linkseinbiegen von der B156 auf die B148 in Richtung deutscher Grenze ist zu Spitzenzeiten kaum mehr möglich, wodurch es regelmäßig zu Staus und Unfällen kommt. Gleichzeitig befindet sich in unmittelbarer Nähe der Industriepark von Braunau. Um die Leistungsfähigkeit sicherzustellen und eine weitere Entwicklung des Industrieparks zu ermöglichen, ist der Umbau in einen dreiarmigen Kreisverkehr samt Bypässen geplant. Die Trassenverordnung, sowie das Wasserrechts- und Naturschutzverfahren, die Grundeinlöse und das straßenrechtliche Bewilligungsverfahren wurden bereits abgehandelt. Die Bescheide sind rechtskräftig. Die Ausschreibung der Baumaßnahme ist in Vorbereitung.Die Gesamtkosten belaufen sich auf zirka drei Millionen Euro. Die Bauloslänge beträgt etwa einen Kilometer. Baubeginn ist 2017. Mit einer provisorischen Baustraße sei zu rechnen, heißt es vonseiten des Landes.Die L503 weist beengte und teilweise unübersichtliche Anlageverhältnisse auf, der Straßenunterbau ist mangelhaft. Gleichzeitig mit dem Ausbau am Bestand wird ein Gehweg errichtet. Die Bauloslänge beträgt 2,48 Kilometer. Mit einer halbseitigen Sperre ist zu rechnen.Das Tragwerk der Ursprungbachbrücke ist in einem sehr schlechten Zustand und soll im Zuge einer Generalsanierung erneuert werden. Dabei wird die Auflagerbank mit dem neuem Tragwerk ohne Lager verbunden. Die Maßnahme wird im Ortsgebiet halbseitig durchgeführt. Baubeginn ist voraussichtlich im August 2017. Die Fertigstellung ist für Oktober 2017 geplant. Art der Behinderung: Halbseitige Sperre.