Beruf mit Heimvorteil

FRIEDBURG (tazo). Stellen Sie sich vor: Früh am Morgen, keine Sorgen, kein Stau, keine nervigen Kollegen und vor allem Arbeit, die man zeit- und ortsunabhängig erledigen kann - das klingt doch für viele nach dem absoluten Traumjob. Für Mütter oder Väter sind die Beweggründe für eine Homeworking-Tätigkeit aber oftmals ganz andere. Jasmin Klein, Betreiberin eines Geschenkeartikelshops, weiß die Vorteile einer Heimarbeitsstätte nur zu gut zu schätzen. "Ich habe mich dazu entschlossen, damit ich mir keine Sorgen um die Kinderbetreuung machen muss und wegen der guten Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Ich kann so meinen Sohn am frühen Morgen für den Kindergarten bereit machen. Die Zeit bis Mittag nutze ich für die Anfertigung der Produkte. Der Nachmittag richtet sich meist nach der Laune meines Sohnes. Oft hilft er mir schon fleißig in meiner Werkstatt", so die Geschäftsfrau.

Auch wenn sich Arbeit und Familie sehr gut vereinbaren lassen, hat diese Art von Tätigkeit auch einige, nicht unbeträchtliche, Nachteile. "Wenn mein Sohn abends zu Bett geht, geht die Arbeit für mich und meinen Mann oft bis spät in die Nacht in der "LiHKA"-Werkstatt weiter. Viele Wochenarbeitsstunden und kürzere Wochenenden muss man schon in Kauf nehmen. Zwei Wochen Urlaub am Stück sind da nicht wirklich drin. Auch im Haushalt müssen alle mit anpacken." Dennoch würde sie sich jederzeit wieder für die Selbstständigkeit und das Arbeiten von zuhause aus entscheiden. Die Vorteile überwiegen für sie entscheidend. "Wenn man ein eigenes Unternehmen aufbaut und Kunden, Freunde und Familie die Kreativität und Liebe an der Arbeit so sehr schätzen, wird der Ehrgeiz immer größer."