Blut ist dicker als Wasser

10.05.2017, 13:11 Uhr

ALTHEIM (tazo). Mutter von drei Kindern und Chefin zugleich - dass das Eine das Andere nicht ausschließt, kann Barbara Baumgartner aus Altheim nur zu gut bestätigen. Gerade einmal 24 Jahre alt, übernahm sie zur Hälfte den elterlichen Gastronomiebetrieb. "Ich habe die Tourismusschule Bad Leonfelden absolviert und nach drei Jahren hat es mich wieder in meine Heimat zurück gezogen. Für mich war immer schon klar, dass ich in der Gastronomie arbeiten möchte. Meine Eltern haben begonnen den Betrieb mit 30 Betten aufzubauen. Im Laufe der Zeit wurde durch sehr sehr viel Herzblut meiner Eltern das Hotel immer erweitert. Nun darf ich mit Stolz einen 100 Betten Hotel- und Gastronomiebetrieb führen", so die Geschäftsfrau.

Wo im Betrieb gerade Bedarf ist, ist Barbara zur Stelle. Ob Service, Küche, Rezeption oder Buchhaltung - sie arbeitet selbst und ständig. "Meine Mutter durfte mit anfang 2016 ihren wohlverdienten Ruhestand antreten. Seither führe ich den Betrieb alleine. Man muss sehr gut organisiert sein um den Alltag mit dem Betrieb und der Familie vereinbaren zu können. Doch auch heute passiert es mir noch, dass ich von den Gästen nicht als Chefin erwartet werde. Aber dies liegt glaube ich an meinem Alter", scherzt Baumgartner. Den Betrieb möchte sie in Zukunft ebenso erfolgreich weiterführen wie in den letzten Jahren.