B&R baut Standort Gilgenberg aus

26.07.2017, 19:23 Uhr

Automatisierungsspezialist investiert in Büroarbeitsplätze, Fertigung und Logistikhalle

Breites Schulungsangebot

GILGENBERG. B&R erweitert seinen Fertigungsstandort in Gilgenberg. Wenige Kilometer vom Hauptsitz in Eggelsberg entfernt, entsteht derzeit eine Logistikhalle. Damit erhöht das Unternehmen seine Produktionskapazität. Der erweiterte Logistikbereich wird im Herbst diesen Jahres in Betrieb gehen.Zudem finden in Gilgenberg derzeit Umbauarbeiten in den Bürogebäuden statt. Neben modernen Arbeitsplätzen für Entwickler stehen zukünftig auch Schulungsräume für die B&R-eigene Schulungs-Abteilung zur Verfügung. Dadurch können Mitarbeiter und Kunden von einem noch breiteren Seminarangebot profitieren.

Weitere Investitionen geplant

Mit dem Ausbau des Werkes Gilgenberg reagiert B&R auf den wachsenden Bedarf an Produktionsfläche und Büroarbeitsplätzen durch das starke Unternehmenswachstum in den vergangenen Jahren. „Durch die neuen Kapazitäten werden wir unsere Marktposition weiter stärken und unser hohes Niveau an Flexibilität und Termintreue halten“, sagt B&R-Geschäftsführer Hans Wimmer. Weitere Investitionen in Infrastruktur und Fertigungsanlagen sind geplant.