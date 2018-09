B&R setzt auf Wirtschaftsstandort Oberösterreich

20.09.2018, 14:58 Uhr

Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl besichtigte Österreichs größte Elektronikfertigung.

Ausbau des Werks



Erweiterung der Photovoltaikanlage

EGGELSBERG. "Es freut mich sehr, dass B&R auch unter dem Dach von ABB auf den Wirtschaftsstandort Oberösterreich setzt und im Innviertel weitere 1.000 Arbeitsplätze schaffen will", so Strugl.Im Fokus des Treffens von Strugl mit B&R-Geschäftsführer Hans Wimmer standen die Wachstumspläne und die Unternehmensentwicklung. Die Bauarbeiten für den 35.000m2 großen Neubau sind bereits in vollem Gange.Die Fertigstellung des Automation Campus ist für 2020 geplant. Neben Büroflächen und modernen Seminarräumen, wird das Gebäude auch mit hochmodernen F&E-Labors ausgestattet.Die Photovoltaik-Anlage von B&R wurde im Frühjahr in Betrieb genommen und ist eine der größten Eigenverbrauchsanlagen in Österreich. "Oberösterreich will Energietechnologie-Leitregion werden. Daher ist der Ausbau von Photovoltaikanlagen und innovativen Speichertechnologien eine wichtige Maßnahme", betont Strugl. Der Jahresertrag der 1.000-kW-Anlage liegt bei rund einer Million Kilowattstunden und reduziert den Co2-Ausstoß um 11.300 Tonnen. "Bis zum Jahresende werdnen wir die bestehende Anlage um 500 Kilowatt erweitern und auch für die Dächer des Neubaus ist eine eigene Photovoltaik-Anlage geplant", meint Wimmer.

Modernste Elekronikfertigung Österreichs

Die Fertigung von B&R ist die modernste und zeitgleich größte Elektronikfertigung Österreichs. Die durchgehend vernetzte Smart-Factory von B&R umfasst 40.000 m2 Produktionsfläche. Die in Eggelsberg gefertigten Steuerungen, Industrie-PC's und Antriebe kommen in Maschinen auf der ganzen Welt zum Einsatz.