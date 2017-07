19.07.2017, 20:03 Uhr

Den "Generationenwechsel" thematisiert

BEZIRK. Der Generationenwechsel im Unternehmen ist eine schwierige Phase. Die WKO Oberösterreich hilft bei der Betriebsübergabe, -übernahme sowie bei der Pacht. In einer persönlichen Beratung werden fachübergreifend Fragen aus Steuerrecht, Pensions- und Sozialversicherungsrecht, Gewerberecht, Gesellschaftsrecht, Erbrecht und das Mietrecht behandelt. Die von der Wirtschaftskammer und dem Wirtschaftsressort des Landes geförderte Beratung findet in der WKO-Bezirksstelle Braunau am Dienstag, 28. November, statt. Die Kosten betragen 125 Euro. Zur Vereinbarung von Beratungsterminen steht das Gründerservice der WKO Oberösterreich unter 05-90909 oder service@wkooe.at gerne bereit.

Gefällt mir