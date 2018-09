Mehr als 500 AK-Mitglieder bei Info-Abenden in Braunau

24.09.2018, 12:17 Uhr



Individuelle Beratungsgespräche

Mit der Veranstaltungsreihe bietet die AK in Zusammenarbeit mit der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) und dem Arbeitsmarktservice (AMS) ihren „pensionsnahen“ Mitgliedern in ganz Oberösterreich die Möglichkeit, sich über die wichtigsten Fragen zu informieren und sich individuell beraten zu lassen. Eingeladen werden Frauen ab 53 und Männer ab 58 Jahren.Nach informativen arbeits- und sozialrechtlichen Kurzvorträgen durch Experten ging es in die Einzelberatungen. Besonders die von der Bundesregierung beschlossenen Verschlechterungen bei der Altersteilzeit sorgen bei vielen Arbeitnehmern für Verunsicherung. Insgesamt wurden mehr als 300 Beratungen durchgeführt. Eine Besucherin zeigte sich besonders dankbar über die Informationen zur begünstigten Selbstversicherung bei Pflege eines behinderten Kindes: „Das hab ich gar nicht gewusst, dass es diese Möglichkeit gibt.“Dass Menschen nach dem Ende der Altersteilzeit oder mit dem Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters automatisch in die Pension rutschen, ist übrigens ein Irrtum, wie die Vertreter der Pensionsversicherungsanstalt mehrmals anmerken mussten. „Sie müssen auf jeden Fall zwei bis drei Monate vor dem Pensionsantritt bei der PVA einen persönlichen Antrag stellen“, rät auch AK-Präsident Johann Kalliauer, der bei einem der beiden Abend die wissbegierigen AK-Mitglieder persönlich begrüßte und auch nach den Vorträgen noch Zeit für viele Gespräche fand.