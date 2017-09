Starker Service für Unternehmen

27.09.2017, 00:10 Uhr

Unternehmerische Höchstleistungen mit dem Rückenwind der Wirtschaftskammer: Umfassendes Service, wirksame Interessenvertretung, starke Plattform

Rund 99.000 Unternehmen mit mehr als 745.000 Beschäftigten erbringen in Oberösterreich täglich Spitzenleistungen. Mit der WKO haben sie einen verlässlichen Partner und eine starke gesetzliche Interessenvertretung, die neben umfassenden Serviceleistungen dafür sorgt, dass neue Lasten verhindert und bestehende Erfolgshürden abgebaut werden.Wie Betriebe im Alltag durch die WKO profitieren und welchen Nutzen sie daraus ziehen zeigen zwei Beispiele aus Oberösterreich: das Start-Up Bakerbro’s aus Leonding und der Naturdüngerhersteller up-Umweltpionier aus Perg.

, Geschäftsführer des Cupbreads-Herstellers Bakerbro’s , berichtet über seine positiven Erfahrungen mit der WKO: „Am Anfang unseres Unternehmens stand uns die Wirtschaftskammer beratend zur Seite und hat alle offenen Fragen rund um die Unternehmensgründung geduldig beantwortet. Dies gab uns einen kräftigen Schub nach vorne, der für uns unverzichtbar war. Am Tag der Gründer war es mir auch möglich, unsere Gründergeschichte sowie unsere innovative Geschäftsidee einem breiten Publikum zu präsentieren.“Auchund, Geschäftsführer von up-Umweltpionier , wissen die Unterstützung der WKO zu schätzen: „Die persönlichen Beratungsgespräche mit Experten der Wirtschaftskammer haben uns auf unserem Erfolgsweg hin zu neuen Märkten enorm weitergebracht. Insbesondere die Unterstützung durch die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ war für uns als Garant für professionelle, rasche und unbürokratische Betreuung unverzichtbar.“Sie wollen wissen, was die WKO für Sie leistet? Dann finden Sie es jetzt online heraus auf quickcheck.wko.at . Wir freuen uns auch über Ihr Feedback an