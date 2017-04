Umfangreiches Berufsschulangebot im Bezirk

27.04.2017, 08:55 Uhr

BEZIRK (caro). Zum erfolgreichen Abschluss eines Lehrberufes muss man praktisch top sein, aber auch in der zugehörigen Berufsschule überzeugen.

Die Ausbildungsform der Lehre basiert auf zwei wichtigen Säulen. Zum einen das praktische Arbeiten und Erlernen des Handwerks und zum anderen die Vermittlung von theoretischen Kenntnissen, die in fachbezogen Berufsschulen gelehrt werden. In Oberösterreich gibt es derzeit insgesamt 26 Berufsschulen für sämtliche Fachgebiete und auf verschiedenste Regionen verstreut. Im Bezirk Braunau sind die Berufsschule für Kfz-Technik in Mattighofen und die Berufsschule Braunau angesiedelt. Neben der Theorie unterstützt der Unterricht an der Berufsschule auch die betriebliche Ausbildung der Lehrlinge und trägt zur Erweiterung der Allgemeinbildung bei.

Unterricht für Kfz Lehrlinge im Mattighofen

Großes Bildungsangebot in Braunau

An der Berufsschule Mattighofen stehen die Kraftfahrzeuge an erster Stelle. Lehrlinge der Kraftfahrzeugtechnik für Pkw, Lkw und Motorrad sowie Berufskraftfahrer können dort den Unterricht in Anspruch nehmen. Dabei setzt die Schulleitung besonders auf ein zielorientiertes, gesamtverantwortliches Unterrichten im Team und steht für Vielseitigkeit und Innovationen ein. "Eine Aus- und Weiterbildung auf dem neusten Stand der Technik ist das Um und Auf in diesem Bereich", erklärt Direktor Bernhard Leitgeb. Auch eine gute Schulgemeinschaft ist wichtig und wird durch Veranstaltungen und Exkursionen gefördert.Wer die Berufsschule Braunau besucht, befindet sich in Ausbildung zum Bürokaufmann, Berufskraftfahrer, Kraftfahrzeugtechniker, Industriekaufmann sowie Speditionskaufmann oder besucht eine Lehre in den Bereichen Einzelhandel und Speditionslogistik. Das vielfältige Angebot der Berufsschule wird unter dem pädagogische Leitsatz "Ihr Erfolg ist unser Ziel" unterrichtet. Direktor Günter Pfatschbacher beschreibt dies folgendermaßen: "Gemeinsam mit den Lehrberechtigten und den in die duale Berufsausbildung eingebundenen Institutionen, wollen wir den beruflichen und persönlichen Erfolg der uns anvertrauten Lehrlinge ermöglichen und zum besten Niveau führen."Neben der professionellen Wissensweitergabe und Förderung der Lehrlinge, wird auch in Braunau das Miteinander groß geschrieben. Fachbezogene Exkursionen, wie zum Logistiklager "all wels", wo die Schüler Einblick in die Tiefkühl- undFrischelogistik sowie die Reifenlogistik nehmen können, runden das Programm der Schule ab.Am 3. Mai 2017 findet von 9 Uhr bis 15.30 Uhr ein Tag der offenen Tür an der Berufsschule Mattighofen statt.