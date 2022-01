Planungsverfahren Weiherviertel liegt vor

Nach mehreren Monaten intensiver Arbeit und Beteiligung der Bevölkerung liegt jetzt das Ergebnis des kooperativen Planungsverfahrens für die Zukunft des Bregenzer Weiherviertels vor.

Dieser städtebauliche Masterplan soll am Mittwoch, 26. Jänner, von 18.30 bis 21.30 Uhr vorgestellt werden, und zwar entweder im Rahmen einer Präsenzveranstaltung im vorarlberg museum am Kornmarkt in Bregenz, wenn es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt, oder online. Dabei wollen die Stadt, das Planungsteam und der Standortentwickler auch über die nächsten Projektschritte informiert.

Anmeldung

Anmeldungen für eine Teilnahme sind bis Freitag, 21. Jänner, unter weiherviertel@prisma-zentrum.com möglich. Auf diese Weise registrierte Personen können dann über die Form der Durchführung der Veranstaltung informiert werden.

Mehr Informationen zum Thema findet man auch unter www.weiherviertel.at.