Der Rassekleintierzuchtverein V4 Hard veranstaltet am kommenden Samstag, 2. Juli (13 bis 18 Uhr) und Sonntag, 3. Juli (10 bis 17 Uhr), im Stedepark in Hard (Nähe Altersheim) eine Freilandschau in freier Natur.

Es werden zahlreiche Kaninchen, Hühner, Enten und Vögel mit Jungtieren zu sehen sein. Dabei erhalten Sie den ganzen Tag von den Zuchtwarten des Rassekleintierzuchtvereines Hard Informationen über Haltung, Fütterung und Züchtung. Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt.

Ausweichtermin bei schlechter Witterung ist Samstag 9. und Sonntag 10. Juli. Anfragen bei zweifelhafter Witterung gerne bei Geier Peter unter 0664/51 37 879. Der Eintritt ist frei.