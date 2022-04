Mit großen Hoffnungen gehen die „Vorarlberg-Lines“ in die heurige Saison, die am vergangenen Samstag eröffnet wurde und der Geschäftsführer Alessandro Rupp durchaus zuversichtlich entgegensieht.

Wie für so viele Dienstleister, gerade im Bereich der Touristik, waren die beiden vergangenen Jahre Pandemie-bedingt sehr schwierige. So wurden im Vorjahr rund 278.000 Fahrgäste mit den Schiffen der Vorarlberg Lines befördert, was gegenüber der letzten Saison vor Corona doch immerhin ein Minus von über 40 Prozent (2019 waren es noch fast 490.000 Gäste) bedeutet. Auch wenn weniger Gäste als 2021 die Schiffe besuchten, konnte zumindest ein Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr einer Million Euro auf 3,6 Millionen verzeichnet werden. Laut Rupp ist die relativ gute Auslastung im Charter- und Eventbereich dafür ausschlaggebend, während bei der traditionellen Kursschifffahrt nach wie vor Einbußen zu verzeichnen waren. „Vor allem wenn die deutschen Gäste, nicht zuletzt wegen unklarer und ständig wechselnden Einreise-Modalitäten, ausbleiben, spüren wir das massiv“, so Rupp, der sich aber für die kommende Saison einen massiven Aufschwung – so die Corona-Lage ähnlich wie derzeit bleibt – erhofft.

Erweitertes Angebot

Untätig waren die „Vorarlberg Lines“ jedenfalls nicht. Neben den alljährlichen Instandhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen bei den einzelnen Schiffen wurden auch ein paar neue Event-Modelle geboren. So gibt es neben den zahlreichen Klassikern wie Captain’s Brunch, Krimi- und Musical-Dinner, den Festspiel-Gourmetfahrten sowie den bereits bekannten Kässpätzle-, Backhendl- und Grill-Fahrten nunmehr auch eine „Vorarlburger“-Tour, die das Konzept, heimische Qualitätsprodukte am Schiff zu servieren noch erweitert.

Außerdem wieder dabei

die dreitägige Kultur-Kreuzfahrt mit Dr. Walter Fink, ein im wahrsten Sinne des Worts Eintauchen in die Erlebnis- und Kulturwelt des Bodenseeraums.

Weitere Neuerungen bei den Vorarlberg Lines

Online-Buchungen wurde erleichtert und ab Juni können quasi alle Angebote auch im Web gebucht werden und die Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Verkehrsverbund wurde ebenfalls ausgeweitet. Für Menschen, die den Genuss einer Schifffahrt regelmäßig erleben wollen, gibt es Saisonkarten, die etwa für Kinder und Jugendliche von 5 – 15 Jahren (Kinder darunter fahren kostenlos) mit nur 26 Euro ausgesprochen günstig sind. Einer tollen und endlich wieder „normalen“ Bodenseeschifffahrts-Saison steht also nichts im Wege.