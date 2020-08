Mit Musik, Grillfleisch, frischen Kartoffelsalat, natürlich flotter Musik und bester Stimmung, lockten die Funktionäre des Pensionistenverbandes (PVÖ) Hard ihre Mitglieder zum Sommer-Grillen, diesmal im Restaurant Stögi. Corona-konform nahmen unter 100 PVÖ-Gäste in den Räumlichkeiten Platz und genossen die Gesellschaft der Harder Pensionisten. Alleinunterhalter Edi Sammer begeisterte mit schöner Hintergrundmusik. PVÖ-Obfrau Evi Woinesich und Landessekretär Hubert Lötsch begrüßten die illustre Pensionisten-Schar, unter ihnen auch der Harder Pensionisten-Ehrenobmann Helmut Kloser und die Ex-PVÖ-Obleute Tatjana Felder und Hermann Lecher. Selbst Bürgermeisterkandidat Martin Staudinger ließ sich die Grillwurst schmecken und unterhielt sich angeregt mit den Harderinnen und Hardern zu aktuellen Themen. So störte es auch niemand, dass wetterbedingt das Grillen nicht im schönen Gastgarten, sondern in der Gastwirtschaft stattfand. Nach dem reichhaltigen Mittagessen wurde selbstgebackener Kuchen von den PVÖ-Frauen den Mitgliedern des Pensionistenverbandes (PVÖ) Hard serviert.