Seit 2013 werden Feuerwehrfahrzeuge, die in Vorarlberg ausgemustert werden müssen, vom Verein „Structure Projects Network. We help.“ in die Republik Moldau überstellt. In den ländlichen Regionen gibt es keine oder nur sehr bescheiden ausgestattete Feuerwehren, daher ist eines der Ziele des Vereins der Aufbau von freiwilligen Feuerwehren.

Im Jahr 2019 musste die Feuerwehr Hörbranz ein Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB) ausmustern, dies wurde dem Verein für die Moldawienhilfe zur Verfügung gestellt. Nach den letzten Vorbereitungen fand am 14. Oktober in Rankweil eine kleine Abschiedsfeier im Beisein von Bürgermeister Andreas Kresser und Kommandant Hubert Schreilechner aus Hörbranz statt. Am 15. Oktober um 4.30 Uhr rückte das Hörbranzer LFB ein letztes Mal aus dem Geräteaus in der Heribrandstraße aus. Am zweiten Tag wurde das Etappenziel Hosman in Rumänien angefahren. Dort fand ein Treffen mit Pater Georg Sporschill statt, der mit den Feuerwehrmännern die Sonntagsmesse feierte und beim gemeinsamen Frühschoppen aus seinem Leben erzählte. Die dritte Etappe führte am Montag nach Moldawien in die Gemeinde Svetlîi. Nach 2.373 km sind alle Fahrzeuge ohne Panne sicher angekommen. Von hier aus wurden die Fahrzeuge in die verschiedenen Gemeinden verteilt.

Eine neue Feuerwehr

Svetlîi ist eine Gemeinde mit 2.000 Einwohnern im Süden Moldawiens und ist von riesigen landwirtschaftlichen Flächen umgeben. Die Bevölkerung muss sich zum größten Teil selbst versorgen. Bisher bestand die Feuerwehr aus vier hauptamtlichen Personen, welchen keine Einsatzbekleidung zur Verfügung stand und die mit einem Fahrzeug Baujahr 1977 ihre Einsätze bewältigten. Am ersten Tag in Svetlîi wurden die Feuerwehrmänner aus Vorarlberg mit einer kleinen Willkommensfeier herzlichst empfangen. Anschließend wurden die hauptamtlichen und die neu rekrutierten freiwilligen Kameraden eingekleidet. Diese hatten ein Strahlen in den Augen und man spürte hier das Richtige zu tun. An den nächsten Tagen erfolgte die Einschulung von Geräten und Taktik bei Bränden und technischen Einsätzen. Für die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Hörbranz, die selbst oft mit diesem Fahrzeug in den Einsatz gefahren sind, war es schön zu sehen, dass das LFB Hörbranz in gute Hände gekommen ist und in Svetlîi zum Wohl der Bevölkerung seinen Dienst verrichten wird. Emotional war der Moment, als am Tag der Abreise Bürgermeister Paul voller Freude vom ersten erfolgreichen Einsatz in der Nacht mit den neuen Fahrzeugen berichtete.