Über 50 Mitglieder des Pensionistenverbandes (PVÖ) Lauterach nutzten die Einladung von PVÖ-Ortsvorsitzenden Hans Schett zum 1. PVÖ-Hock seit dem Lockdown, um bei Kaffee und Kuchen wieder soziale Kontakte zu pflegen und Freunde zu treffen. Nach der langen Zeit hatten sich die Lauteracher Pensionisten jede Menge zu erzählen, so hielten sich Obmann Hans Schett, Geschäftsführer Hubert Lötsch und Tatjana Felder in ihren Ausführungen kurz, bündig und informativ. In jeden Fall waren alle wieder froh sich wieder zu sehen, ins Gespräch zu kommen, natürlich auch zu scherzen und zu lachen.