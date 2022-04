Seit dem 20. März 2022 zählt im Ländle wieder jeder Kilometer. Wer sich jetzt noch anmeldet und mitmacht kann eine Vielzahl an tollen Preisen gewinnen.

Gleichzeitig ist der RADIUS eine gute Möglichkeit, Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz und für die Ländle-Gemeinden zu setzen: Jeder Radkilometer ist ein sichtbares Zeichen für nachhaltige Mobilität in unserer Region. Eintragen kann man die zurückgelegten Strecken entweder direkt im Internet, über die eigene Vorarlberg-radelt-App oder in ein Fahrtenbuch. Wer bis zum Schluss des Wettbewerbs mehr als 100 Kilometer geradelt ist, hat die Chance auf tolle Preise.

Fahrradfahren in Bregenz

Fahrradfahren ist gesund, hält fit und macht glücklich. Bregenz, die Stadt der kurzen Wege, hat mit 19 Prozent einen der höchsten Radanteile am Gesamtverkehr in ganz Österreich. Das liegt unter anderem auch an der Kleinräumigkeit und dem gute ausgebauten Radnetz. In gerade einmal 20 Minuten hat man die gesamte Stadt durchquert.

Anmeldung und Förderungen

Die Stadt Bregenz bietet außerdem Förderungen für Lastenräder oder auch Kikis an.

Jetzt unter www.vorarlberg.radelt.at anmelden und Fahrrad-Kilometer sammeln.