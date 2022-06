Zu einem tollen Grillfest lud der Pensionistenverband (PVÖ) Hard in den Garten des ATSV-Heims seine Mitglieder ein. Es kamen nicht nur viele Harder PVÖ-Mitglieder, sondern auch PVÖ-Landespräsident Manfred Lackner mit Gattin, Ehrenpräsident Erich De Gaspari, die Landessportreferentin Elisabeth Mayer und die Obfrau des PVÖ Rheindelta, Theresia Schneider. Die fleißigen Griller und Kuchenbäckerinnen hatten ein leckeres Buffet für die Gäste vorbereitet. Die stellvertretende Harder Obfrau des Pensionistenverbandes (PVÖ), Hannelore Gehrer, begrüßte und eröffnete die Grillsaison und ließ Alleinunterhalter Edi für die Anwesenden aufspielen. Bis in den späten Nachmittag hinein amüsierten sich die Pensionisten, genossen das gute Essen, die nette Gesellschaft, den Sonnenschein und die schattigen, lauschigen Plätzchen unter den dichten Baumreihen. Herzlichen Dank an das engagierte Team des PVÖ Hard für diese schöne Veranstaltung.