Groß war die Freude, uns nach der langen Coronapause, wieder zum traditionellen Schlachtbuffet des Pensionistenverbandes (PVÖ) Lauterach im „Hirschen“ in Sibratsgfäll zu treffen. Nach einer guten Leberknödelsuppe verwöhnte uns die Wirtsfamilie Dorner am Buffet mit allem vom Schwein wie Blut- und Leberwürste, Schweinsbraten, Geselchtes usw. mit Sauerkraut, Knödel und Kartoffeln. Wer trotzdem noch Hunger hatte, konnte sich weitere Portionen abholen. Abschließend gab es noch einen Schnaps zur leichteren Verdauung. Einige Teilnehmer unternahmen danach einen kleinen Spaziergang in der Umgebung, während die restlichen der Musik unseres Alleinunterhalters Heinz lauschten. Natürlich nahmen viele die Möglichkeit wahr, ein Tänzchen auf das Parkett zu legen. Bei bester Stimmung hieß es dann trotzdem am späteren Nachmittag Schluss zu machen. Frohgelaunt traten wir dann die Heimfahrt an und unser Fahrer Thomas brachte uns wieder sicher nach Hause. Herzlichen Dank auch an Familie Dorner für die Gastfreundschaft und Obmann Hans Schett für die großartige Organisation.