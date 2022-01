Das Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung startet wieder mit kostenlosen Filmvorführungen. Am 13. Jänner stehen "Monsieur Klein" und "Abschied auf Waterloo-Bridge" am Programm.

WIEN/BRIGITTENAU. Kinofans aufgepasst: Am Donnerstag, 13. Jänner, zeigt das Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung (kurz WIFAR) in der Wallensteinstraße 68/1 wieder zwei Klassiker – und das kostenlos.

Das Kino des WIFAR in der Wallensteinstrasse 68/1/1 ist über den Eingang im Hof (Sachsenplatz) zugänglich. Wer kostenlose Filme sehen will, muss sich vorab anmelden.

Foto: WIFAR

Am Programm stehen "Monsieur Klein" mit Alain Delon und Jeanne Moreau und "Abschied auf Waterloo-Bridge" mit Vivien Leigh und Robert Taylor. Aber Vorsicht: Vorab ist eine Platzreservierung erforderlich!

Platzreservierung erforderlich

Am Donnerstag, 13. Jänner, sind in der Brigittenau gleich zwei Filme zu sehen. Ab 15 Uhr steht "Monsieur Klein" (Frankreich, 1976) von Joseph Losey am Programm. Der französische Streifen spielt im Jahr 1942. In der Hauptrolle ist Alain Delon als Pariser Kunsthändler Robert Klein zu sehen, der gute Geschäfte mit den Besitztümern der vor den Nazis fliehenden Jüdinnen und Juden macht. Seine Partnern spielt Jeanne Moreau. Doch bald schon geraten die beiden selbst ins Fadenkreuz der der Präfektur.

Ab 18 Uhr flimmert der Streifen "Abschied auf Waterloo-Bridge" (USA, 1940) in der Brigittenau über die Leinwand. Das Filmdrama von Mervyn LeRoy dreht sich um die innige Liebe zwischen dem britischen Offizier Myra Lester (gespielt Robert Taylor) und der Tänzerin Myra Lester (gespielt Vivien Leigh). Als er im im Ersten Weltkriegs an die Front beordert wird, scheint das die Ende der Liebe zu sein. Doch der Offizier kehrt kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs zurück und doch ist alles anders, als zunächst angenommen.

Das Kino des WIFAR in der Wallensteinstrasse 68/1 ist über den Eingang im Hof (Sachsenplatz) zugänglich. Für beide Filmvorführungen gibt es eine begrenzte Platzanzahl. Eine Anmeldung ist telefonisch 01/374 53 12 oder per Mail an wifar@aon.at erforderlich. Der Eintritt ist frei! Um Spenden wird gebeten.

