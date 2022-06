Fotoausstellungen, Konzerte und mehr: Diese kostenlosen Events bietet das "Wir sind Wien-Festival" in der Brigittenau.

WIEN/BRIGITTENAU. An ungewöhnlichen Schauplätzen wird am 20. Juni im Zwanzigsten groß aufgespielt, denn dann gastiert das "Wir sind Wien-Festival" in der Brigittenau. Bereits zum 14. Mal wird zum abwechslungsreichen Kulturprogramm geladen – und das bei freiem Eintritt. Damit will man Einblicke in das künstlerische Schaffen in der Stadt bieten.

Unter dem Titel "SchlawinerInnen" steht ein Kabarett zu den guten alten Zeiten am Wallensteinplatz am Programm.

Foto: Monarca Studios

"Wir sind quasi wie ein fahrender Kunst- und Kulturzirkus durch Wien", verrät Festivalleiterin Karin Hoffmann von Basis Kultur Wien. An jedem Tag im Juni wird in einem anderem Bezirk Halt gemacht. Auch in der Brigittenau warten verschiedene Veranstaltungen – die BezirksZeitung gibt einen Überblick:

Beckstage Vienna: Wien als Fotokulisse

Unter dem Titel "Beckstage Vienna" zeigt Fotograf Lukas Beck von 15 bis 21 Uhr am Wallensteinplatz inszenierte Schnappschüsse. Boxen am Ballhausplatz oder Weltstars am Naschmarkt – die Werke unter dem Motto "Die Bühne ist, wo wir sind" drehen sich um die Muse der Großstadt.

Kabarett "SchlawinerInnen"

Von 16 bis 17.30 Uhr wartet am Wallensteinplatz ein musikalisches Kabarett mit den besten Nummern aus der guten alten Zeit. Buch und Regie des Stücks "SchlawinerInnen" stammen von der Wiener Mezzosopranistin Rita Lucia Schneider.

Unter dem Titel "SchlawinerInnen" steht ein Kabarett zu den guten alten Zeiten am Wallensteinplatz am Programm.

Foto: Monarca Studios

Gemeinsame Erkundung der Brigittenau

Unter dem Titel "Der Ureinwohner der Brigittenau war ein Fisch" wird von 17 bis 19.30 Uhr eine Führung über die Geschichte und Gegenwart des Bezirks geboten. Seit der Donauregulierung und dem Bau des ersten Passivhauses in der Universumstraße hat sich viel getan. Um Anmeldung unter direkt hier online wird gebeten.

SymphonikerBlås live am Wallensteinplatz

Mit Marsch, Walzer und Filmmusik warten "SymphonikerBlås" am Wallensteinplatz auf. Von 19 bis 20 Uhr lassen die sechs Musiker – allesamt Mitglieder der Wiener Symphoniker – die österreichisch-böhmische Blasmusiktradition mit virtuosen Bearbeitungen bekannter Melodien hochleben.



