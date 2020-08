Tolles Programm in der Brigittenau auf Schiene - Kulturfest

Das Festival der Nationen - Das Original kommt wieder auf die Donaupromenade bei der Station U6 Handelskai. 2 Monate später als normal werden wieder Nationen aus aller Welt präsentiert. Auf der Bühne mit einem exquisiten Programm und vor der Bühne mit einigen interessanten Ständen.

Asien - Südamerika - Nordamerika - Europa ein Programm das sich sehen lassen kann. Viele Prominente und bekannte Künstler freuen sich, wieder auf der Bühne zu sein.

Die Gesangliche Eröffnung der Bühne macht am Samstag die bekannte Opernsängerin Eudora Price aus den USA, die tanzende Eröffnung am Samstag macht die bekannte bengalische Tänzerin Eshita aus Bangladesch. Am Sonntag macht die musikalische Eröffnung der bekannte türkische Musiker Markus Sahiner, die tanzende Eröffnung wird von der weltbekannten klassischen Tänzerin für Indische Tänze, Megha aus Bangladesch durchgeführt. Am Samstag ist der bekannte Österreichische Schriftsteller Harlekin der einige Gedichte aus seinen Werken präsentiert, am Sonntag ist die größte TeakWondo Gruppe Österreichs mit einer Show auf der Bühne zu sehen. zu sehen. An beiden Tagen sind die zwei wohl bekanntesten tanzenden Kindergruppen in Europa zu sehen, die Bangladesh Austria Dance Group mit verschieden Bengalischen Tänzen, die Indian Association Austria Dance Group mit Nord Indischen Tänzen. Sensationell auch das tanzende Kinderduo Prodipta & Rodela aus Bangladesch, täglich zu sehen. Sensationell das Duo Pal & Jasmit mit ihren Nord Indischen Tänzen, sensationell die sehr routinierte Gruppe Golden Age Girls aus Kuba, und sensationell die Solotänzerinnen Ramita, Rodela aus Bangladesch, Jasmit aus Indien. Wie immer dabei, täglich zu sehen, die großen Gruppen aus Ecuador Ñuca Munani, und VCPÖ aus China. Nepal ist wieder täglich auf der Bühne mit dem bekannten Sänger Suraj Thapa und Sheela. Es werden zwei sehenswerte und interessante Tage.

Auch Speisen, Souvenirs, Bekleidung aus Ecuador, Türkei, Kuba, Griechenland, Indien,Palästina, Mexiko, Österreich, werden angeboten.´

Die Moderation übernimmt Arjan Das, Kimberly Obando und Sheela Adhikari Gerber.

Samstag 29. August 2020 ab 10 Uhr

Sonntag 30. August 2020 ab 10 Uhr

Donaupromenade Handelskai, Station U6 gegenüber Millennium Tower.

Direkter Abgang von der Station auf den Platz !

Das Fest findet bei jedem Wetter statt, FREIER EINTRITT

Veranstalter: Indian Association Austria

Organisation: European International Cultural Agency

Mit Unterstützung von ERGO Versicherung und Finanzdienstleistung, Herr Jas Singh Warraich