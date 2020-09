Wohnen, Verkehr und Freizeit: Die bz hat die Brigittenauer Spitzenkandidaten befragt, wie sie die Lebensqualität im 20. Bezirk verbessern wollen.

BRIGITTENAU. Wie soll die Zukunft in der Brigittenau aussehen? Ein Thema, das den Bezirksbewohnern am Herzen liegt, glaubt man den zahlreichen E-Mails und Briefen, die unserem Aufruf in den vergangenen Wochen folgten (direkt hier nachzulesen).

Nun geht unsere große bz-Umfrage in die nächste Runde: Ab dieser Ausgabe lesen Sie jede Woche, was die Spitzenkandidaten von SPÖ, FPÖ, Grüne ÖVP, Neos und Team HC Strache zu den Anliegen und Wünschen der Brigittenauer zu sagen haben. Den Start macht das Thema Lebensqualität.

Das sagen die Brigittenauer Politiker

Hinsichtlich der Lebensqualität sind die Bezirksbewohner zwiegespalten: Während die einen mit "ihrer Brigittenau" sehr zufrieden sind, sehen die anderen in mehreren Bereichen Verbesserungspotenzial. Gewünscht wird etwa weniger Verkehr, Lärm und Hitzeinseln oder auch leistbares Wohnen, Fußgängerzonen, Einkaufsstraßen sowie mehr Grünflächen.

Anbei lesen Sie, wie die Bezirkskandidaten nach der Wahl für mehr Lebensqualität im 20. Bezirk sorgen wollen:

Hannes Derfler (SPÖ):

„Die Brigittenau hat eine hohe Lebensqualität. Zudem ist sie einer der am dichtest besiedelten Bezirke. Daraus ergeben sich natürlich Probleme. In der Vergangenheit ist es gut gelungen, hier gegenzusteuern. Mit dem Stadtentwicklungsgebiet Nordwestbahnhof können wir künftig den Anteil an leistbarem Wohnraum erneut deutlich erhöhen. Außerdem wird es die grüne Mitte mit zehn Hektar Größe geben.“

Gerhard Haslinger (FPÖ):

„Als Inselbezirk sind wir von Wasser umgeben, die Innenstadt ist genauso fußläufig erreichbar wie zahlreiche Naherholungsgebiete, wie Augarten, Praterauen, Donaulände und -insel. Leider gibt es Lärmquellen etwa beim Hannovermarkt, bei der Millennium City oder in Gemeindebauten. Hier muss man eingreifen. Im Bezirk gibt es viel Kriminalität. Der hohe Ausländeranteil führt oft zu Konflikten.“

Barbara Pickl (Grüne):

„Dafür machen wir Bezirkspolitik. Und dafür braucht es eine grüne Handschrift: Energisch gegen Lärmbelastung und Hitze, für sanfte Mobilität, eine lebenswerte Nachbarschaft, für ein Miteinander und gemeinsame Entscheidungen. Das muss oberstes Ziel sein und dafür muss man auch die Bewohnerinnen und Bewohner begeistern. Wir könnten heute den Grundstein für den Bezirk der Zukunft legen.“

Romana Deckenbacher (ÖVP):

„Der Bezirk ist wunderbar. Wir setzen uns dafür ein, dass die Gebiete am Donaukanal und der Donau noch attraktiver werden. Beim neuen Areal Nordwestbahnhof soll die Chance genutzt werden, die Infrastruktur zu verbessern und die Bezirksteile zusammenzuführen. Auch die Sicherheit ist uns ein Anliegen. Wir fordern verstärkte Kontrollen an den neuralgischen Punkten und Sicherheitsdialoge mit der Bevölkerung.“

Petra Schittler (Neos):

„Die Brigittenau ist ein sehr vielfältiger Bezirk mit hoher Lebensqualität. Wie überall gibt es aber auch hier Verbesserungspotential, wie beim Angebot an Schulplätzen in höheren Schulen, bei öffentlichen Verkehrsmitteln und bei Grünflächen. Die zukünftige Stadtentwicklung am Nordwestbahnhof muss nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern dem ganzen Bezirk einen Mehrwert bringen.“

Erika Landegger (Team HC):

„Wohnen muss in der Brigittenau wieder leistbar werden, um wieder von echter Lebensqualität sprechen zu können. Dies ist ein wesentlicher Aspekt für das Team HC Strache. Auch der Wallensteinstraße, eine einst stolze und beliebte Einkaufsstraße, möchten wir wieder zu Ruhm und Glanz verhelfen, um nur zwei Beispiele für mehr Lebensqualität im 20. Bezirk zu nennen.“