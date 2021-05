Welche Apotheke im 20. Bezirk oder in der Nähe ist heute rund um die Uhr und am Wochenende für Sie da? Hier finden Sie eine Übersicht für die aktuelle Woche.

WIEN/BRIGITTENAU. Außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Apotheken gibt es in jedem Bezirk zumindest eine, die in Bereitschaft rund um die Uhr und am Wochenende geöffnet ist.

Die Bereitschaftsdienste laufen dabei jeweils bis 8 Uhr am darauffolgenden Tag. Allerdings fallen außerhalb der regulären Öffnungszeiten Gebühren an: 3,80 Euro in der Zeit zwischen 20 und 8 Uhr sowie 1,30 Euro an Sonn- und Feiertagen.

Diese Apotheken sind im 20. Bezirk von 26. Mai bis 2. Juni für Sie da:

Mittwoch, 26. Mai

Apotheke Aurora (20., Engerthstraße 52, Tel.: 01/332 27 70)

(20., Engerthstraße 52, Tel.: 01/332 27 70) Christinen-Apotheke (2., Vorgartenstraße 132, Tel: 01/218 65 31)

Donnerstag, 27. Mai

Apotheke am Handelskai (2., Handelskai 130, Tel: 01/212 55 73)

(2., Handelskai 130, Tel: 01/212 55 73) Apotheke zur alten Jägerzeile (2., Praterstraße 66, Tel: 01/214 01 74)

Freitag, 28. Mai



Apotheke Zwischenbrücken (20., Dresdner Straße 128, Tel.: 01/330 86 66)

(20., Dresdner Straße 128, Tel.: 01/330 86 66) Hubertus-Apotheke (9., Alserbachstr. 28, Tel: 01/317 51 88)

Samstag, 29. Mai

Engelshof-Apotheke (20., Leystraße 19–21, Tel.: 01/330 06 68)

(20., Leystraße 19–21, Tel.: 01/330 06 68) Herminen-Apotheke (20., Webergasse 1, Tel.: 01/330 45 19)

Sonntag, 30. Mai

Leonhardus-Apotheke (20., Höchstädtplatz 1, Tel.: 01/330 41 70)

(20., Höchstädtplatz 1, Tel.: 01/330 41 70) Mathilden-Apotheke (2., Gaußplatz 3, Tel: 01/330 33 16)

Montag, 31. Mai

Apotheke zur heiligen Brigitta (20., Wallensteinplatz 2, Tel.: 01/332 51 85)

(20., Wallensteinplatz 2, Tel.: 01/332 51 85) Erzherzog-Karl-Apotheke (2., Ennsgasse 23, Tel: 01/728 05 22)

Dienstag, 1. Juni

Apotheke zum Schwan (1., Schottenring 14, Tel.: 01/ 533 35 41)

(1., Schottenring 14, Tel.: 01/ 533 35 41) Auge-Gottes-Apotheke (9., Nußdorfer Straße 79, Tel: 01/317 93 44)



Mittwoch, 2. Juni

Millennium-Apotheke (20., Handelskai 94–96, Tel.: 01/240 90 80)

(20., Handelskai 94–96, Tel.: 01/240 90 80) Apotheke zur heiligen Elisabeth (20., Klosterneuburger Straße 75, Tel.: 01/332 43 37)

