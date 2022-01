Der "Bubble Tea" stammt ursprünglich aus Taiwan. Was ihn ausmacht, sind kleine, schwarze Tapioka-Kügelchen, die in das Getränk geschüttet werden. In der Millenium City kann man ihn bei "Tea Plus" sowie andere Teevariationen selbst ausprobieren.

WIEN/BRIGITTENAU. Im ersten Obergeschoss der Millenium City, gleich neben einem Asia-Restaurant, befindet sich ein schlichter Stand. Auffällig ist nur ein Turm aus weißen bis rosa Rosenblüten, der ihn flankiert. "Tea Plus" steht in Blockbuchstaben darin.

Vier Filialen in Wien

"Unsere erste Filiale in Wien hat im Jahr 2019 eröffnet", sagt Moritz Adametz, er ist der Filialleiter dieses Standorts. Insgesamt gibt es mittlerweile nämlich vier Tea Plus-Stände in Wien – jener in der Millenium City eröffnete erst im Mai 2021. Im Prinzip sagt der Name schon, was man hier bekommt: Tee Plus – also Tee mit gewissen Extras.

Moritz Adametz ist der Filialleiter des Tea Plus-Standes in der Millenium City.

Eine der Spezialitäten, die es hier zu bestellen gibt, ist die "Black Bubble Milk". Das Getränk hat eine Basis aus schwarzem Tee, der Milch zugesetzt wird. Die eigentliche Besonderheit sind aber schwarze Perlen, die am Boden des wahlweise 0,4 oder 0,6 Liter-Bechers liegen.



Selbstgemachte Tapioka-Perlen

"Diese Kügelchen werden aus Tapiokamehl und Wasser geformt und gekocht. Dann werden sie noch in ein Sirup aus Braunzucker eingelegt", erklärt Adametz. Tapiokamehl ist im Prinzip ein relativ geschmacksneutrales Stärkepulver, das aus der Maniokwurzel hergestellt wird.

Bubble Milk gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, also etwa mit Kaffee, Kokos, Erdbeere oder Oreo-Keksen. Sie schmecken alle mehr oder weniger süßlich, was nicht nur, aber auch an den Kügelchen am Boden liegt. Man trinkt den Tee durch einen Strohhalm und saugt diese Perlen dadurch mit ein. Im Mund kann man sie zerbeißen, ihre Konsistenz ist ähnlich der von Gummibären.

Eine Bubble Milk, am Grund des Bechers sind die Tapikoaperlen zu sehen. Diese Sorte heißt "Oreo".

Für Tea Plus werden die Tapioka-Perlen sogar in Wien produziert und an die übrigen Filialen verteilt: "Unser Koch in der Filiale im sechsten Bezirk macht die täglich selbst", sagt Adametz. Generell werde darauf geachtet, nur natürliche und frische Zutaten zu verwenden.

Alles, was das Tee-Herz begehrt

Neben der Bubble Milk gibt es hier aber noch mehr Teebesonderheiten: Zum Beispiel die "Creme Cheese Teas", an deren Oberfläche eine Art Frischkäse-Obers-Creme schwimmt. Dazu wird die Teesorte Oolong verwendet, die wie eine Mischung aus Grün- und Schwarztee schmeckt. Außerdem gibt es auch "Fresh Fruit Infused Teas". Laut Adametz sind "das eher Sommergetränke, die an Eistees erinnern."

Einer der Oolong-Tees mit Frischkäse-Obers-Creme von Tea Plus.

Was alle diese Tees gemeinsam haben: sie sind ein eher süßes, spezielles Vergnügen. Wem gewöhnlicher Tee also zu fad wird, sollte Tea Plus in der Millenium City mal eine Chance geben.

Tea Plus in der Millenium City (20., Handelskai 94-96) befindet sich im ersten Obergeschoss, Stand Nummer 106. Das Geschäft hat Montag bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Mehr Infos gibt es unter millennium-city.at

