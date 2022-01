Am 27. Jänner zeigt das Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung in der Wallensteinstraße wieder zwei Klassiker. Am Programm stehen "Der Engel mit der Posaune" und "Der Herr Karl". Eintritt frei!



WIEN/BRIGITTENAU. Kinofans aufgepasst! Am Donnerstag, 27. Jänner, zeigt das Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung (kurz WIFAR) in der Wallensteinstraße 68/1 wieder zwei Klassiker – und das kostenlos.

Das Kino des WIFAR in der Wallensteinstrasse 68/1/1 ist über den Eingang im Hof (Sachsenplatz) zugänglich. Wer kostenlose Filme sehen will, muss sich vorab anmelden.

Foto: WIFAR

Am Programm stehen dieses Mal zwei österreichischen Klassiker "Der Engel mit der Posaune" und "Der Herr Karl". Aber Achtung: Vorab muss man einen Platz reservieren!

Nur mit Platzreservierung

Am Donnerstag, 27. Jänner, flimmert ab 15 Uhr der Film "Der Engel mit der Posaune" (Österreich, 1947) von Karl Hartl über die Leinwand. In Form einer Chronik dreht sich der Streifen um die wechselhafte Geschichte einer großbürgerlichen Wiener Klavierbauer-Familie in der Zeit von 1888 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1945. In den Hauptrollen sind Paula Wessely, Hedwig Bleibtreu, Paul Hörbiger, Attila Hörbiger, Oskar Werner oder Karlheinz Böhm zu sehen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman des Schriftstellers Ernst Lothar von 1946.

Anschließend zeigt das WIFAR ab 18 Uhr einen heimischen Kultfilm "Der Herr Karl" (Österreich, 1961). Der Streifen von und mit Helmut Qualtinger ist ein zwischen Theaterstück und Kabarett angesiedelter Monolog. Darin schildert der Gelegenheitsarbeiter Herr Karl das Leben und die Philosophie eines Wiener Vorstadtbewohners.

Das Kino des WIFAR befindet sich in der Wallensteinstrasse 68/1 ist und ist über den Eingang im Hof (Sachsenplatz) zugänglich. Für beide Filmvorführungen gibt es eine begrenzte Platzanzahl. Vorab ist Anmeldung unter der Nummer 01/374 53 12 oder per Mail an wifar@aon.at nötig. Der Eintritt ist frei, um freiwillige Spenden wird gebeten.

