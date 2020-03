Lehrlinge gesucht: Beim Tag der offenen Tür in der Millennium City können sich Interessierte über verschiedene Lehrberufe informieren. Die Veranstaltung am Freitag, 13. März, ist kostenlos.

BRIGITTENAU. Auf der Suche nach neuen Auszubildenden startet die Millennium City eine Lehrlingsinitiative: Am Freitag, 13. März, werden beim Tag der offenen Tür Informationen über Lehrberufe in verschiedenen Entertainmentbereichen geboten – und das kostenlos.

Interessierte können sich ab 9 Uhr beim Infopoint am Handelskai 94–96 (Eingang Office Tower, direkt neben Saturn) melden und erhalten dort eine Broschüre über alle teilnehmenden Shops.

Von Augenoptik bis zu Gastronomie

Was macht eigentlich ein Elektronikfachberater? Was zeichnet einen Systemgastronomiefachmann aus? Und wie sieht der Arbeitstag eines Augenoptikers aus? Beim Tag der offenen Tür bieten sowohl der Elektronikanbieter Saturn, die Phonewerkstatt Zeus, die Schuhspezialisten Deichmann und Humanic als auch Gastronomie- und Hotellerieunternehmen wie Nordsee und Harry’s Home Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Hineinschnuppern kann man zudem bei Pearle, Tchibo und Dm. Initiativbewerbungen sind direkt in den jeweiligen Shops möglich.

Weitere Informationen gibt es vor Ort beim Infopoint der Millennium City oder direkt hier online.