Der fruchtige Bio-Likör "Wiener Dirndl" präsentiert seine neue Weihnachtsedition. Ein Euro jeder verkauften Flasche geht an die Caritas.

WIEN/BRIGITTENAU/FLORIDSDORF. Pünktlich vor den Feiertagen präsentiert das Brigittenauer Unternehmen "Wiener Dirndl" jetzt eine besondere Variante seines Fruchtlikörs, den "Wiener Christdirndl". Kostenpunkt: 13 Euro pro Flache.

Das Besondere an der Weihnachtsedition: Ein Euro jeder verkauften Flasche geht an die Caritas Wien für ihren aktuellen Spendenaufruf “Armut ist weiblich”.

Kornelkirschen vom Weingut Strauch

Hergestellt werden alle "Wiener Dirndl"-Produkte in der Burghardtgasse 6, am Standort der ehemaligen Fleischerei von Familie Kolarik in der Brigittenau. Der biologisch hergestellte Likör wird aus der Kornelkirsche gemacht, in Wien auch als "Dirndl" bekannt. Diese werden von Produzent Philipp Schmidt völlig bio vom Floridsdorfer Weingut Strauch bezogen.

Hinter dem fruchtigen Bio-Likör steckt Philipp Schmidt.

Der fruchtige Bio-Likör ist im Handel, ausgewählten Restaurants – wie in Kolariks Luftburg – oder direkt hier im eigenen Online-Shop erhältlich.

