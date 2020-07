Aufgepasst: Im Kindergarten am Handelskai 78 gibt es noch freie Plätze. Ab September sind alle Drei- bis Sechsjährigen bei den Wiener Kinderfreunden willkommen.



BRIGITTENAU. Sind Sie auf der Suche nach einem Kindergarten? Freie Plätze gibt es noch am Handelskai 78 – und das ab September

Am Brigittenauer Standort der Wiener Kinderfreunde sind alle Drei- bis Sechsjährigen herzlich willkommen und soll sich wohl fühlen.

Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit

"Miteinander – Füreinander" lautet das Motto im Kindergarten am Handelskai. Großgeschrieben werden die Themen Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit. Durch Fragen und Forschen kann der Nachwuchs sich spielerisch informieren. Auch werden im eigenen Garten Gemüse und Kräuter angebaut, geerntet und selbst zubereitet.

Außerdem zeigt eine Wurmkiste den Kindern den Kreislauf der Natur. Haustiere im Kindergarten, wie Fische, Schnecken oder Schildkröten, und Besuche von Therapiehunden gehören ebenso zum Alltag wie tägliche Bewegung und die gezielte Sprachförderung. Dabei werden alle Lernschritte ab dem ersten Tag in einer Portfoliomappe dokumentiert. Auf diese Weise können die Kleinen ihre eigene Entwicklung beobachten.

Weitere Informationen

Mehr Infos über den Kindergarten erhalten Sie direkt am Standort Handelskai per E-Mail an handelskai78@wien.kinder freunde.at oder unter der Nummer 01/332 60 90.

Weitere Auskünfte über das Angebot der Kinderfreunde erhalten Sie per Mail unter kdg.hotline@wien.kinderfreunde.at oder telefonisch unter 01/401 25 598.