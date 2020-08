Ob es ein Paralleluniverum gibt, oder sogar mehrere, oder unendlich viele, ist unter den Wissenschaftlern nicht ganz gewiss. Man rechnet und stellt Hypothesen auf und kommt doch zu keinem Schluß, den man auch beweisen könnte.

Ich behaupte, es gibt unendlich viele Universen! Und zwar in unseren Köpfen und in unserer Phantasie - wir können sie sogar bereisen!

Hier die Schemerlbrücke in Wien, die in einer anderen, parallelen Welt vielleicht so aussieht. - Viel Spaß wünsche ich, wenn nun jemanden das Reisefieber gepackt hat. Gute Reise in andere Welten 😉!