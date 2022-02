Begrünungen, Tempolimits, Radwege, Mistplatz: Die Brigittenauer haben einige Wünsche für das neue Jahr. Die BezirksZeitung hat viele Leserbriefe erhalten.



WIEN/BRIGITTENAU. Neues Jahr, neue Chancen – so könnte man das auch auf Bezirksebene betrachten. Vieles wurde 2021 in der Brigittenau verändert: von neuen Kulturstandorten wie brut nordwest über die Aufwertung von Straßen wie der Kluckygasse bis hin zur Sanierung der Heiligenstädter Brücke.

Doch auch für 2022 haben die Brigittenauerinnen und Brigittenauer einige Wünsche. In der n der Redaktion der BezirksZeitung sind die unterschiedlichsten Leserbriefe eingelangt. Hier einige davon:

Leider gibt es die Würfeluhr in der Wallensteinstraße zwischen Hannovergasse und Wallensteinplatz nicht mehr. Jene am Wallensteinplatz ist leider unnötig, denn sie wird im Sommer von den Bäumen verdeckt. Mein Vorschlag wäre eine neue Würfeluhr in der Wallensteinstraße/Ecke Klosterneuburger Straße.

Erna Seiberl

Ich wünsche mir mehr Grün statt Grau. Einige Straßen wurden vergangenes Jahr bereits aufgewertet. Egal ob Grünflächen, Blumen oder Bäume – bitte mehr davon!

Alois Steiner

Problematisch: Geschlossener Mistplatz in der Dresdner Straße und illegale Ablagerung.

Es solle bitte endlich wieder eine Müllsammelstelle im Bezirk oder unmittelbarer Nähe geben. Seitdem jene in der Dresdner Straße geschlossen ist, hat die illegale Müllablagerung an vielen Stellen im Bezirk stark zugenommen.

Franz Mayr

Die Radwege haben Luft nach oben. Ich hoffe, dass der Bezirk diese weiter ausbaut. Es wäre schön, wenn man möglichst durchgängig am Radweg fahren könnte und nicht auf der Straße mit all den Autos. Das würde auch für mehr Sicherheit sorgen.

Anna Brenner



Ich wünsche eine Bepflasterung der Gehsteige an Kreuzungen und des Wallensteinplatzes, Tempo 30 in der Dammstraße und ein Verbot von E-Rollern. Mehr Kontrollen (und Strafen) des Tempolimits sollte es in der Nordwestbahnstraße geben. Drogenhandel, Müll und Hundekot am Boden: Im Sachsenpark besteht Handlungsbedarf!

Harald Satzinger

Die Wallensteinstraße soll von Radfahrern befreit werden. Diese könnten in kleineren Nebengassen fahren – inklusive Fahren gegen die Einbahnen mit guter Kennzeichnung. Dafür bieten sich Webergasse, Kluckygasse oder Traisengasse an. An den Gehsteigen der Wallensteinstraße könnte man schmale Tröge mit Sträuchern aufstellen, sodass keine Parkplätze verloren gehen.

Erika Sobotka

Beim Höchstädtplatz entsteht mit "Brigitte Now" eine neue Betonburg. Es ist positiv, wenn neue Wohnungen entstehen. Geplant ist nur ein bisschen "Grün". Ich fürchte, dass man auf die umliegenden Straßen vergisst.

Petra Payer

