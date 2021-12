Bei einem Zimmerbrand in der Traisengasse wurden zwei Personen schwer verletzt. Die Ursache für den Brand ist bis dato unklar.



WIEN/BRIGITTENAU. Bei dem Brand mit bisher unbekannter Ursache wurden zwei Personen schwer verletzt. Das Feuer ist im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Wohnhauses ausgebrochen. Durch den Brandrauch im Stiegenhaus war es Bewohnern und Bewohnerinnen nicht möglich, das Haus zu verlassen.

Die Bewohner der entbrannten Wohnung schafften es, sich in Sicherheit zu bringen, trugen aber Verletzungen davon. Im Zuge ihrer Flucht vergaßen sie, die Wohnungstüre zu schließen und so gelang Rauch in das Stiegenhaus. Nachbarn bemerkten den Rauch und alarmierten die Feuerwehr.

Brand erfolgreich gelöscht

Die alarmierten Feuerwehrleute drangen mit einer Löschleitung zum Brandherd vor, währenddessen wurden die Verletzten erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Bei einer Wohnungskontrolle wurden zwei weitere Hausbewohner entdeckt und der Berufsrettung übergeben.

Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen (Symbolfoto).

Foto: Guido Jansen/Unsplash

hochgeladen von Aline Schröder

Der Brand war rasch gelöscht, das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

