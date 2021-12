Haubenküche in der Treustraße: Günther Szigeti und Sabine Girsig versorgen als Zwischenbrückenwirte ihre Gäste mit Schmankerl.

WIEN/BRIGITTENAU. Dass man nicht ein halbes Monatsgehalt für ein Menü auf Haubenniveau ausgeben muss, beweist der Zwischenbrückenwirt in der Treustraße. Günther Szigeti hat sich dort in den letzten Jahren zwei Hauben erkocht. Er betreibt das Restaurant seit 2013, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Sabine Girsig. Die beiden sind in der Gastronomie alte Hasen, die nach all den Jahren ganz genau wissen, worauf es ankommt.

Haubenküche in der Treustraße: Günther Szigeti und Sabine Girsig versorgen als Zwischenbrückenwirte ihre Gäste mit Schmankerl.

Foto: Culinarius/Wynn Florante

hochgeladen von Wolfgang Unger

„Verschwindend kleine Portionen, fast schon zu Tode dekoriert, noch dazu im schwindelnden Preissegment – das war nie das, was wir unseren Gästen bieten wollten“, gibt Szigeti zu verstehen. Als Chef de Cuisine bereitet er mit zwei Küchenkräften die Speisen zu.

Mit Weinbegleitung

„Uns war sofort klar, dass wir mitten in der Brigittenau kaum auf eine Klientel treffen werden, welche Lust hat, schon Wochen zuvor eine Reservierung vorzunehmen“, sagt Girsig. Trotz der Auszeichnungen haben die Brigittenauer Gastronomen aber nie den Boden unter den Füßen verloren. Gäste empfängt man in einer gemütlichen Atmosphäre mit nur 45 Sitzplätzen.

Haubenküche in der Treustraße: Günther Szigeti und Sabine Girsig versorgen als Zwischenbrückenwirte ihre Gäste mit Schmankerl.

Foto: Culinarius/Wynn Florante

hochgeladen von Wolfgang Unger

Serviert wird fast ausschließlich österreichische Küche, mit einem Touch an Extravaganz. So wandern geschmorte Rindsbackerln oder Gansl mit Erdäpfelknödel in fairen Portionen auf die Teller der Gäste. Sehen lassen kann sich die große Auswahl an 430 Weinen, die Szigeti persönlich unter die Lupe genommen hat. Laut eigenen Aussagen ein Weinliebhaber, hat Szigeti für jedes Gericht das passende Tröpferl parat.

Haubenküche in der Treustraße: Günther Szigeti und Sabine Girsig versorgen als Zwischenbrückenwirte ihre Gäste mit Schmankerl.

Foto: Culinarius/Wynn Florante

hochgeladen von Wolfgang Unger

Da es im Grätzel doch eine Vielzahl an Restaurants gibt, die zu Mittag köstliche, schnelle Küche anbieten, hat der Zwischenbrückenwirt bewusst nur abends geöffnet. Das Wirtspaar ist glücklich, wenn es, seinem Idealismus folgend, den Gästen mit einem Klassik-Menü aber auch à la carte den Abend versüßen darf.

Weitere Informationen

Der Zwischenbrückenwirt befindet sich in der Treustraße 27. Geöffnet ist Montag bis Samstag, 18–23 Uhr. Mehr Infos und Reservierung unter 01/333 10 62 oder www.zwischenbrueckenwirt.at



Das könnte dich auch interessieren:

An den Feiertagen in der Brigittenau Essen gehen

Naturly bringt Bio-Spezialitäten nach Hause