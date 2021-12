Am Montag, den 20.12.2021, war im Orpheum das X-MAS Special von R.ock I.n P.eace.

Die Superstars der 80er und 90er haben uns ein musikalisches Vermächtnis hinterlassen. Seit Jahren spielen die Radiostationen überwiegend Songs dieser Generation. Mit Erfolg. Es waren Zeiten, in denen Konzerte noch erschwinglich waren, ohne überdimensionale Bühnen und durchgetaktete Showabläufe. Es gab ekstasische Gitarren- und Saxofonsolis und durchgeschwitzte Musiker.

Und es waren Musiker wie: George Michael, Amy Winehouse, Prince, Aretha Franklin, Joe Cocker, David Bowie, Freddie Mercury, Michael Jackson, Roxette und um ihn nicht zu vergessen FALCO, die Musikgeschichte geschrieben haben. Sie waren die Weltstars der Popmusik und gaben unvergessene Konzerte.... wie Live Aid, Rock in Rio, FALCO auf der Donauinsel

ABER: sie sind alle tot.

Das ist Ihr Weihnachtsgeschenkpackerl für Uns!

Gültig für das R.ock I.n P.eace Weihnachtsprogramm am 20.12.2021 im Wiener Orpheum.

Wir haben uns gedacht, dass wir Euch auch ein Weihnachtsgeschenk bereiten wollen. Einen wundervollen Abend mit Livemusik und Freunden.

Das Geschenkpackerl ist prall gefüllt mit Weihnachtshits der Superstars wie George Michael, John Lennon, Queen, Louis Armstrong, und und und. Dazu gibt es Anekdoten und lustigen Geschichten rund um die Songs.

Die neue Show „ROCK IN PEACE… in memory of the superstars“

brachte Ihre größten Hits noch einmal live auf die Bühne. Interpretiert von einer phantastischen Band und ausdruckstarken Stimmen. 150 Minuten Gänsehaut und Erinnerungen an unvergessliche Live Momente. Moderiert und angereichert mit Anekdoten führen Sie uns noch einmal zurück in die Zeit, als es noch Superstars gab, die mehr als nur einen Hit hatten.

Martin Böhm, der bereits mit der FALCO Convention ein Livekonzert Format erfolgreich etablierte: „Konzerte zu besuchen, war und ist meine große Leidenschaft. Ich habe Prince 1987 in der Stadthalle mit dem Konzert Sign o the times gesehen. Ich erinnere mich noch heute an die Gänsehaut, die mir dieses Konzert verpasst hat. Es folgten Konzerte von Queen, Michael Jackson, Genesis, Peter Gabriel, The Police, U2, AC/DC, etc… Ich habe mein gesamtes Erspartes in Konzerte und Platten investiert. Der Tod vieler meiner Idole hinterlässt einerseits eine Lücke und weckt andererseits Erinnerungen an die tolle Zeit, die ich erleben durfte. Ich habe mir zum Ziel gesetzt dieses Feeling mit einer grandiosen Live Band und 3 Sängern wieder auf die Live Bühne zurück zu holen.

Mit Sheila Fernandez, eine der besten Live Stimmen Österreichs, Karl Handler, dem einzigen Sänger, dem ich einen Joe Cocker abnehme und meinen Stimmkünsten wird das gelingen“.

Tauchen wir gemeinsam ab in eine Zeit, die unvergessen bleibt und lassen wir uns 2 Stunden aufeinander ein.

Und ja es ist Martin Böhm gelungen.... uns nochmal in diese Zeit zu versetzen... ein wahnsinnig toller Abend... sehr gute Musik.... gute Show... gratuliere

Beeindruckend war die Stimmung bis zum Schluss.. ein wirklich gelungener Abend... Sheila mit ihrer einzigartigen Stimme... Karl und Martin mit viel Humor und super Performance und toller Bühnenshow.... ein wirklich herzliches Danke …. für den tollen vorweihnachtlichen Abend

Danke das wir dabei sein durften... gerne wieder

Bericht: SK Presseagentur/Sabine Kaiser

Fotos: SK Presseagentur/Christian Kaiser