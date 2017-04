Elisa Dedu ist die neue MIss Vienna 2017

30.04.2017, 01:53 Uhr

Die neue Miss Vienna heißt Elisa Dedu. Sie gewann vor Sarah Chvala und Virginia Rohrhan den Bewerb um Wiens schönste Frau für das kommende Jahr.

WIEN. Tolle Stimmung und eine gerührte Siegerin in der Wiener Millenium City. Die 1,74 Meter große, 24-jährige Blondinearbeitet nebst ihrem Jus-Studium im Familienunternehmen, ist sehr sportlich und sozial engagiert. Sie wohnt im 21. Bezirk und bezeichnet sich als eine überzeugte Floridsdorferin.

Die frischgebackene Miss Vienna 2017 und ihre Vize Miss Sarah Chvala sind für die Wahl zur Miss Austria qualifiziert und dürfen am 6. Juli in Baden an den Start gehen.In der Jury saßen:, Miss Austria 2016;, Song Contest Starter für Österreich 2017, der im Showprogamm seinen Song für Kiev präsentierte;, Künstler-Managerin;, Dschunglcampstar;, TrueYou;, Leiter Millennium City;, the Bar;, Miss Earth 2012;, Geschäftsführer der bz-Wiener Bezirkszeitung.Durch den Abend führten Event-Organisatorund Miss Vienna 2017