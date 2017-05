Die Bühne für alle Bio-Betriebe

15.05.2017, 11:17 Uhr

Im Bio-Innovationszentrum Brigittenau können sich Firmen mit ökologischem Schwerpunkt präsentieren. So bringen sie ihre Ideen zur breiten Masse.

BRIGITTENAU. Ein Kleinod in Sachen nachhaltiges Leben und Bio-Produkte findet man in der Engerthstraße 60–74. Im Bio-Innovationszentrum von Verena Hirsch dreht sich alles um das Thema Ökologie in den Bereichen Essen, Leben und Wohnen. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf natürlichen Baustoffen.Mit ihrer Idee liegt Verena Hirsch voll im Trend, denn immer mehr Leute achten vor allem auf die Herkunft und Qualität der Lebensmittel und Produkte, die sie kaufen. Das Besondere: Hier erhalten Firmen die Möglichkeit, ihre ökologischen Produkte einer breiten Masse zu präsentieren.

20 Betriebe, ein Ziel



Bio-Partner gesucht

Das Bio-Innovationszentrum besteht aus einem großen, hellen Raum mit zahlreichen gut gefüllten Regalen. „Jeder unserer Partner kann sein Regal selbst gestalten, wie er möchte“, erzählt Verena Hirsch.Die studierte Architektin ist Expertin für Naturbaustoffe und ernährt sich schon seit Langem ausschließlich von Bio-Lebensmitteln. "Ich habe Kontakt zu vielen Leuten in der Bio-Branche. Jeder werkt in seinem Metier, aber fächerübergreifend arbeitet kaum einer", sagt sie.Deswegen beschlossen sie und ihr Mann, das Bio-Innovationszentrum in der Brigittenau zu eröffnen. Mittlerweile arbeiten die beiden mit über 20 Betrieben zusammen, die auf Ökologie in den unterschiedlichsten Bereichen setzen.Vier Coworking-Plätze sind derzeit noch frei. Das Team sieht das Bio-Innovationszentrum als "Plattform für grüne Ideen", denn: "Ein wichtiger Punkt ist der Informationsaustausch, der hier stattfindet." Einmal pro Monat trifft sich das Team und bespricht gemeinsam Projekte. Im Moment tüftelt eine Arbeitsgruppe daran, den Kunden passende Lösungen für Schlafprobleme anzubieten.Weitere Themen sind Glasinnovationen, Farb- und Einrichtungsberatung, Heilkräuter, Bodenverbesserung und vieles mehr. Zudem werden im Bio-Innovationszentrum regelmäßig Vorträge und Workshops veranstaltet.Weitere Infos zum Bio-Innovationszentrum findet man auf der Website.