Gleisbauarbeiten bei Linie 31 beginnen

08.05.2017, 13:58 Uhr

Ab 6. Juni werden in der Klosterneuburger Straße Gleise getauscht. Dadurch kommt es auch zu Umleitungen. Die Linie 31 wird fährt von Juni bis September über die Jägerstraße.

BRIGITTENAU. Die Wiener Linien tauschen ab Juni in rund vier Monaten fast 2.500 Meter Gleise der Linie 31 in der Klosterneuburger Straße, von der Wexstraße bis zum Gaußplatz, aus. Bereits ab 29. Mai beginnen die Vorarbeiten mit dem Aufstellen von Containern und dem Einrichten der Lagerflächen. Ab 6. Juni wird mit dem Gleisbau begonnen.Die Arbeiten passieren größtenteils bei laufendem Betrieb. Die Linie 31 fährt aber von Juni bis September umgeleitet in der Jägerstraße. Die Wiener Linien machen dazu detaillierte Aushänge in den Hausfluren sowie an den Stationen. Außerdem gibt es im Bereich rund um die Klosterneuburger Straße Avisotafeln mit Hinweisen zur Sperre der Klosterneuburger Straße.

1. Abschnitt, 6.–30. Juni:Arbeiten entlang der Klosterneuburger Straße von der Wexstraße bis zur Pappenheimgasse.2. Abschnitt, 1.–14. Juli:Hier werden die Gleise am Plateau zwischen Pappenheimgasse und Gerhardusgasse getauscht.3. Abschnitt, 15.–26. Juli:In diesem Zeitraum werden die Arbeiten zwischen Gerhardusgasse und Othmargasse fortgeführt.4. Abschnitt, 27.7.–11. August:Ende Juli wird dann im Bereich Othmargasse und Webergasse bis zur Wallensteinstraße weitergearbeitet.5. Bauabschnitt, 11.–21. August:Hier finden umfangreiche Gleisbauarbeiten am Plateau Wallensteinstraße bis Staudingergasse statt. Von 11.8. bis 16.8. gibt es zudem einen Busersatzverkehr.6. Bauabschnitt, ab 21.8.:Der Beginn dieses Abschnitts richtet sich nach der Dauer und dem Abschluss des 5. Abschnitts. Hier werden Arbeiten im gesamten Bereich von der Wexstraße bis zum Gaußplatz durchgeführt. Das voraussichtliche Ende der Gleisbauarbeiten ist mit 3. September festgelegt, die Wiener Linien geben jedoch zu bedenken, dass einzelne Abschnitte zeitlich abweichen können. Die Kosten für den Gleisaustausch werden von den Wiener Linien getragen.Bezirksvorsteher Hannes Derfler sichert betroffenen Anrainern und Unternehmern ausreichend Infos zu: „Die Bewohner werden laufend z.B. über die bz-Wiener Bezirkszeitung zu den Arbeiten informiert. Zudem werde ich noch im Mai die Geschäftsleute in der Klosterneuburger Straße besuchen, um ihnen die Maßnahmen im jeweiligen Bereich, der sie betrifft, genau zu erläutern.“