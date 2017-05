ÖFB Futsal Challenge in der Sporthalle Pastorgasse

01.05.2017, 15:55 Uhr

Am 30.April 2017 fand das Duell der Tabellenführer, Stella Rossa tipp3 - 1. FC Futsal Innsbruck, statt. Die Innsbrucker begannen sehr stark und gingen in der 3.Minute in Führung, Bis zur 10.Minute konnten die Innsbrucker Mannschaft das Spiel und Stella Rossa noch einigermaßen kontrollieren, dann, auch beflügelt durch den Ausgleich in der 10.Minute von David Rajkovic, übernahm Stella in eindrucksvoller Weise das Kommando über den noch Tabellenführer. Zur Pause lag Stella Rossa schon mit 3:1 vorne.Auch in Hälfte zwei ging der Torreigen für Stella weiter. Das 4:2 für Innsbruck wurde von Stella mit schönen Kombinationen und weiteren Toren beantwortet. Die gefährlichen Angriffe von Innsbruck wurden entweder vergeben oder vom Stella Tormann, Dalibor Kalajdjic, souverän abgewehrt. Ein sehr fair geführtes Spiel, mit wenig Arbeit für die Schiedsrichter, ging mit einem klaren 9:3 für Stella Rossa zu Ende. Stella Rossa übernimmt damit die Tabellenspitze, nach dieser beeindruckenden Mannschaftsleistung völlig zurecht.

Stella Rossa tipp3 - Futsal Innsbruck 9:3 (3:1)Torschützen:4x Patrik Barbic (15.Min, 18.Min, 34.Min, 36.Min)2x Djordje Miletic (31.Min, 32.Min)1x David Rajkovic (10.Min)1x Vaso Vojnovic (21.Min)1x Dragan Radosavljevic (39.Min)