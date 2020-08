5. 9. 2020, ab 18:45 | Weingut Payr

Dorfstraße 18 | Höflein bei Bruck Leitha

Im Anschluss an die große Weinverkostung „Tour de Vin" gehts am Samstag im Weingut Payr genussvoll weiter in den Abend und durch die Nacht! Es wird im Innenhof des Weinguts wieder verkostet, geplaudert, getanzt und gefeiert !! MIT ABSTAND!! der groovigste & funkigste Event im Carnuntum!

#LINEUP

Der leidenschaftliche Vinyl-Sammler und ehemalige Wiener Club-Betreiber Cpt.Jogin spielt sich kreuz und quer durch die Musikgeschichte, macht an exotischen Orten halt und fördert ungehörte Soundperlen zu Tage!

#WINEUP

Die Klassiker von Robert Payr in rot, weiß & prickelnd

Anmeldung bis 4. September: marketing@weingut-payr.at