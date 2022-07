Es ist halt überall dasselbe: Die einen wollen etwas, die anderen auch – und passieren tut nichts. Typisch österreichisches Politikum, meinen Sie? Die Brucker Stadthalle ist seit Jahren so ein Fall: Für die einen hat sie ausgedient, soll als Veranstaltungsort in Pension geschickt werden. Der Stadtchef verweist auf ein Abkommen aller Fraktionen, dass ohnehin ein gemeinsamer Masterplan ausgearbeitet werden soll. Und die Grünen sehen die Priorität in puncto Modernisierung bei den Gemeindewohnungen. Für einen Neubau braucht es Geld, und nach zwei Jahren Pandemie sieht es in den meisten Gemeindekassen nicht so rosig aus. Klar, alle würden sich gerne ein Vorzeige-Projekt an ihre Fahnen heften. Bis das umgesetzt wird, muss wohl die alte Halle noch genutzt werden. Und vielleicht drücken ja auch die Nachbarn mal ein Auge zu, wenn die Musik etwas lauter ist.